В сборной Камеруна рассказали о дате и месте проведения товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан собщилл, где и когда состоится товарищеский матч с национальной командой России.

«Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, команды провели две очные встречи за всю историю. В 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили Камерун – 6:1. В 2011 году в товарищеском матче национальные команды не выявили победителя – 0:0.