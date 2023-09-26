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В сборной Камеруна рассказали о дате и месте проведения товарищеского матча с Россией

Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета.
26 сентября 2023 10:12
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан собщилл, где и когда состоится товарищеский матч с национальной командой России.

«Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, команды провели две очные встречи за всю историю. В 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили Камерун – 6:1. В 2011 году в товарищеском матче национальные команды не выявили победителя – 0:0.

источник: Sport24.ru
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