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Александр Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали

Ответа на этот вопрос уже никто не узнает.
Александр Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали
26 сентября 2023 10:36
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что красно-белые могли бы побороться за победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Российский клуб отстранили от участия в плей-офф еврокубка из-за начала СВО на Украине.

«Не знаю, на что мы бы могли сейчас претендовать в Лиге чемпионов. Но в сезоне-2021/2022 «Спартак»… Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, но мы бы её выиграли. Нас тогда грамотно дисквалифицировали.

Пробейся «Спартак» сейчас в Лиге чемпионов, что было бы? А я не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив в квартете «Наполи», «Лестер Сити» и «Легию». В 1/8 финала красно-белые волей жребия попали на «РБ Лейпциг», однако после УЕФА исключила российские клубы из еврокубков.

источник: «РБ-Спорт»
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