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Александр Алаев рассказал о сильном падении зарплат футболистов в клубах РПЛ

Информация от главы Российской Премьер-лиги.
26 сентября 2023 10:51
автор: Виталий Овсянников

Президент РПЛ Александр Алаев поделился информацией о сильном падении зарплат футболистов, выступающих в клубах элиты российского футбола.

«У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты — в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать — ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика», — заявил Алаев в интервью РБ Спорт.

Также Александр Алаев рассказал, что все клубы внимательно следят за своими финансами и не позволяют себе лишних трат. Глава РПЛ отмечает, что в современных реалиях спонсоры и акционеры не дают клубам тратить деньги просто так.

источник: «РБ-Спорт»
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