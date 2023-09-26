Александр Алаев рассказал о сильном падении зарплат футболистов в клубах РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев поделился информацией о сильном падении зарплат футболистов, выступающих в клубах элиты российского футбола.

«У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты — в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать — ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика», — заявил Алаев в интервью РБ Спорт.

Также Александр Алаев рассказал, что все клубы внимательно следят за своими финансами и не позволяют себе лишних трат. Глава РПЛ отмечает, что в современных реалиях спонсоры и акционеры не дают клубам тратить деньги просто так.