Александр Медведев прокомментировал слова Дзюбы о Семаке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на высказывание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Как отнёсся к инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно», — цитирует Медведева издание «Спорт-экспресс».

После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.