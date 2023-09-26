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Александр Медведев прокомментировал слова Дзюбы о Семаке

Мнение председателя правления «Зенита».
Александр Медведев прокомментировал слова Дзюбы о Семаке
26 сентября 2023 10:55
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на высказывание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча с сине-бело-голубыми (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Как отнёсся к инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно», — цитирует Медведева издание «Спорт-экспресс».

После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.

источник: «Спорт-Экспресс»
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