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Алаев считает, что российские клубы и сборные не будут допущены до турниров, пока идет СВО

Команды отстранены от международных соревнований.
26 сентября 2023 11:23
автор: Степан Шереметьев

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что российские клубы и сборные не будут допущены к турнирам под эгидой УЕФА до окончания СВО.

«Я уверен - пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО», - приводит слова руководителя «РБ-Спорт».

Напомним, что в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за тяжелой ситуации на Украине.

источник: «РБ-Спорт»
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