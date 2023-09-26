Алаев считает, что Россия может перейти в АФК в случае реформы соревнований

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как относится к разговорам о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Выходя из одной ассоциации, надо быть чётко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований», — приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним. что в данный момент российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).