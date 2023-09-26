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«Я посмотрю, что получится». Мостовой предложил сделать Абаскаля тренером «Факела»

Мнение экс-футболиста сборной России о наставнике «Спартака».
26 сентября 2023 12:32
автор: Виталий Овсянников

Бывший полузащитник российской сборной Александер Мостовой предложил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю стать наставником «Факела» или «Урала».

«Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру. Играть должны сильнейшие, ведь и так недавно чехарда была в клубе. Все кричали и не понимали, кто в основе. Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» — я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», — заявил Мостовой в беседе с «РБ Спорт».

На текущий момент красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 16 баллами в активе. В 10-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов». Матч начнется 1 октября в 16:30 (мск).

источник: «РБ-Спорт»
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