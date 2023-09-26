В Федерации футбола Буркина-Фасо не исключили проведение товарищеского матча с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, что национальная команда может провести товарищеский матч с Россией только в следующем году.

«У нас было письмо от РФС сыграть товарищеский матч наших сборных в сентябре, но не получилось договориться. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что 12 октября Россия в Москве на «ВТБ Арене» проведет встречу против сборной Камеруна.