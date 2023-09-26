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Агент игрока «Краснодара» Ахметова заявил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»

Футболист может покинуть российский клуб.
26 сентября 2023 13:18
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, рассказал о будущем своего клиента. Действующее соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеется). Ведем ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано еще», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 11 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

источник: «Метарейтинг»
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