Агент игрока «Краснодара» Ахметова заявил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, рассказал о будущем своего клиента. Действующее соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеется). Ведем ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано еще», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 11 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.