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Юрист оценил шансы Тимощука оспорить лишение титулов

Ранее тренер санкт-петербургского «Зенита» обратился в CAS.
26 сентября 2023 13:34
автор: Степан Шереметьев

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы тренера «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить в спортивном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его титулов.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое. Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплеки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — приводит слова юриста «Газета.ру».

Напомним, 11 марта стало известно, что Тимощука лишили тренерской лицензии PRO в территории Украины. Также он лишён всех титулов и званий из-за того, что он продолжает работу в санкт-петербургском «Зените», несмотря на специальную военную операцию Вооружённых сил РФ на территории Украины.

В качестве игрока Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. За это время он дважды становился чемпионом России, а также завоевал в составе российской команды Кубок УЕФА.

источник: «Газета.Ru»
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