Ибрагимович обсуждает с владельцем «Милана» свое возвращение в клуб

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович провел встречу с владельцем «Милана» Джерри Кардинале для обсуждения своего возможного возвращения в клуб.

Как сообщает Calciomercato, нападающий завершивший игровую карьеру в конце прошлого сезона, встретился с Кардинале, и тот подтвердил свое желание, чтобы Златан вернулся в клуб.

При этом наиболее вероятным вариантом для шведа на данный момент является должность, позволяющая быть в тесном сотрудничестве с главным тренером Стефано Пиоли — например, начальник команды. Стороны проведут еще одну встречу в ноябре–декабре для дальнейшего обсуждения возможного возвращения Ибрагимовича в «Милан».