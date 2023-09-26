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Ибрагимович обсуждает с владельцем «Милана» свое возвращение в клуб

Ранее футболист завершил карьеру.
26 сентября 2023 13:49
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович провел встречу с владельцем «Милана» Джерри Кардинале для обсуждения своего возможного возвращения в клуб.

Как сообщает Calciomercato, нападающий завершивший игровую карьеру в конце прошлого сезона, встретился с Кардинале, и тот подтвердил свое желание, чтобы Златан вернулся в клуб.

При этом наиболее вероятным вариантом для шведа на данный момент является должность, позволяющая быть в тесном сотрудничестве с главным тренером Стефано Пиоли — например, начальник команды. Стороны проведут еще одну встречу в ноябре–декабре для дальнейшего обсуждения возможного возвращения Ибрагимовича в «Милан».

источник: Calciomercato.it
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