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Филимонов заявил, что уровень отечественного футбола очень резко упал

Мнение экс-голкипера сборной России.
26 сентября 2023 14:20
автор: Виталий Овсянников

Экс-голкипер московского «Спартака» и российской сборной Александр Филимонов отреагировал на участие медиаклубов в Кубке России.

Экс-футболист считает, что успех медийных команд в этом турнире связан с резким падением уровня российского футбола.

«Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал», — цитирует Филимонова издание RT.

Напомним, медийный клуб 2DROTS прошёл уже три раунда Кубке России. В рамках 1/32 финала медиакоманда сыграет против ФК «Химки». Встреча состоится 28 сентября в 20:30 (мск). В предыдущем раунде турнира 2DROTS был сильнее кировского «Динамо» (2:0).

источник: «RT на русском»
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