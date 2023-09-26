Филимонов заявил, что уровень отечественного футбола очень резко упал

Экс-голкипер московского «Спартака» и российской сборной Александр Филимонов отреагировал на участие медиаклубов в Кубке России.

Экс-футболист считает, что успех медийных команд в этом турнире связан с резким падением уровня российского футбола.

«Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал», — цитирует Филимонова издание RT.

Напомним, медийный клуб 2DROTS прошёл уже три раунда Кубке России. В рамках 1/32 финала медиакоманда сыграет против ФК «Химки». Встреча состоится 28 сентября в 20:30 (мск). В предыдущем раунде турнира 2DROTS был сильнее кировского «Динамо» (2:0).