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Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Реалом»

Текущий контракт итальянского специалиста заканчивается в середине 2024 года.
26 сентября 2023 14:37
автор: Виталий Овсянников

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», ответил на вопрос о возможном продлении контрактного соглашения с Королевским клубом.

«Хотел бы я продлить свой контракт? Я очень счастлив здесь, в «Реале», все это знают. Но сейчас не время для этого», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, итальянский специалист вернулся в мадридский клуб с 2021 года. За этот период «Реал» выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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