Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Реалом»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», ответил на вопрос о возможном продлении контрактного соглашения с Королевским клубом.

«Хотел бы я продлить свой контракт? Я очень счастлив здесь, в «Реале», все это знают. Но сейчас не время для этого», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, итальянский специалист вернулся в мадридский клуб с 2021 года. За этот период «Реал» выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.