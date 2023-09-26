Кавазашвили заявил, что Акинфеева нельзя ставить в один ряд с Яшиным

Легенда советского футбола Анзор Кавазашвили, выступавший за сборную СССР на позиции голкипера, рассказал о сравнении Игоря Акинфеева с Львом Яшиным.

«Нельзя сравнивать ни одного вратаря с великим Яшиным — он не для сравнений. Еще не родился голкипер, который превзошел бы Льва Яшина. Он — единственный вратарь в мире, имеющий «Золотой мяч». Я не унижаю достоинства Акинфеева, но и его нельзя ставить в один ряд с Яшиным — богом футбола. Ничем Акинфеев не похож на него — нет такого же второго вратаря. Язык не поворачивается их сравнивать» — сказал Кавазашвили в интервью Sport24.

Напомним, в 1963 году Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча». Он остаётся единственным голкипером в истории футбола, который был удостоен этой награды. За свою карьеру Лев Яшин провёл 204 сухих матча. По данному показателю он занимает четвертое место среди советских и российских голкиперов. Игорь Акинфеев провёл 353 сухих матча. Действующий голкипер ЦСКА располагается на первой строчке по данному показателю среди отечественных вратарей.