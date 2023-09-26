БК «Мелбет» разыграла PlayStation 5 в Астрахани на матче Первой лиги

БК «Мелбет» продолжает свой тур по городам Мелбет Первой Лиги. В прошедшую субботу представители компании устроили розыгрыш PlayStation 5 и других призов на среди зрителей матча «Волгарь» — «Арсенал» в Астрахани.

Акция проходила на стадионе «Центральный» после завершения матча. Условием участия стала регистрация в приложении букмекера. Среди выполнивших условия зрителей были разыграны колонки JBL Flip 5 и беспроводные наушники Honor. Главным призом стала игровая приставка PlayStation 5.

БК «Мелбет» регулярно проводит мероприятия с активациями и розыгрышами на стадионах Первой Лиги. В следующий раз такое мероприятие пройдет 1 октября на матче «Шинник» — «Тюмень» в Ярославле. Следите за анонсами в социальных сетях, приходите на матчи и участвуйте в активностях, чтобы получить памятные подарки от БК «Мелбет».

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