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Боржес заявил, что «Краснодар» планирует победить в РПЛ

После девяти туров «быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России.
26 сентября 2023 15:55
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил выступления команды Владимира Ивича в текущем сезоне.

«Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», — приводит слова хавбека «РБ Спорт».

В данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 21 очко после девяти туров.

В свою очередь, Боржес провёл за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

источник: «РБ-Спорт»
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