Боржес заявил, что «Краснодар» планирует победить в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил выступления команды Владимира Ивича в текущем сезоне.

«Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», — приводит слова хавбека «РБ Спорт».

В данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 21 очко после девяти туров.

В свою очередь, Боржес провёл за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.