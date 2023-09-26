Арсен Захарян возобновил тренировки с «Реалом Сосьедад» после излечения от коронавируса

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировочному процессу с основным составом команды после перенесённого коронавируса.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», — приводит заявление пресс-службы испанского клуба Sport24.ru.

Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в прошедшее межсезонье и с тех пор провёл три матча за испанскую команду, не отличившись результативными действиями. Ранее 20-летний футболист выступал за московское «Динамо».