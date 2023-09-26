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Арсен Захарян возобновил тренировки с «Реалом Сосьедад» после излечения от коронавируса

Ранее россиянин пропустил встречу с «Хетафе» из-за болезни.
Арсен Захарян возобновил тренировки с «Реалом Сосьедад» после излечения от коронавируса
26 сентября 2023 16:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Реал Сосьедад"

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировочному процессу с основным составом команды после перенесённого коронавируса.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», — приводит заявление пресс-службы испанского клуба Sport24.ru.

Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в прошедшее межсезонье и с тех пор провёл три матча за испанскую команду, не отличившись результативными действиями. Ранее 20-летний футболист выступал за московское «Динамо».

источник: Sport24.ru
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