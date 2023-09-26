Сотрудники полиции предотвратили теракт на матче «ПСЖ» – «Марсель»

Парижские сотрудники полиции заключили под арест злоумышленника, который намеревался подорвать взрывное устройство на арене «Парк де Пренс» перед матчем «ПСЖ» и «Марселя» в рамках Лиги 1. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, полиция несколько часов занималась поисками неизвестного. Сообщается, что мужчину арестовали в 15-м округе Парижа, однако при нём не обнаружилось бомбы или устройств взрывного характера другого рода. Преступник заявил полицейским, что является агентом разведывательной службы, после чего был отправлен в психиатрическую больницу для обследования.

Очная встреча между «ПСЖ» и «Марселем» в рамках 6-го тура чемпионата Франции состоялась в Париже, в воскресенье, 24 сентября и завершилась со счётом 4:0 в пользу парижской команды.