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Судья Опейкина сравнила зарплаты арбитров в мужских и женских турнирах

Вера стала первой женщиной-рефери, отработавшей на матче Кубка России между командами из РПЛ.
26 сентября 2023 16:26
автор: Максим Скороходов

Российский судья Вера Опейкина сравнила зарплаты в мужских и женских турнирах, а также в зависимости от полученных задач.

«VAR в матче РПЛ – где-то вполовину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же. Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково», - приводит «Чемпионат» слова Опейкиной.

Напомним, что Опейкина стала первой женщиной судьей, получившей назначение на матч пути РПЛ Кубка России, став главным арбитром на матче «Балтика» - «Крылья Советов» (1:2). В ассистентах у нее были судьи-мужчины

источник: Чемпионат.com
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