Исполком УЕФА выступил с предложением допустить сборную России до 17 лет до международных турниров

Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить молодёжной сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах.

«УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена», – приводит заявление исполкома пресс-служба УЕФА.

Также комитет сообщил, что российские молодёжные сборные по-прежнему не имеют права выступать в турнирах с государственной символикой.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.