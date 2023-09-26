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Президент УЕФА назвал дискриминацией отстранение сборной России до 17 лет от турниров

Зимой прошлого года организация наложила запрет на российские национальные команды в участии в международных соревнованиях.
26 сентября 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признал, что решение отстранить молодёжные сборные России до 17 лет обоих полов от международных турниров является дискриминацией.

Сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет организации призвал разрешить российским национальным командам до 17 лет принимать участие в международных соревнованиях.

«УЕФА полон решимости сохранять отстранение российских взрослых команд до тех пор, пока не будет восстановлен мир. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможности играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в лучшее будущее, а также выражаем надежду, что будущее поколение станет более ярким и способным», — приводит слова 55-летнего функционера пресс‑служба союза.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.

источник: UEFA (УЕФА)
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