ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Госдуме оценили идею исполкома УЕФА допустить сборные России до 17 лет до международных турниров

Российские национальные команды отстранены от турниров под эгидой европейских организаций с февраля прошлого года.
26 сентября 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу того, что исполком УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров на условиях нейтрального статуса.

«Это положительная новость. Допуск юниоров — это хороший знак для нашего российского футбола. Есть повод продолжать переговоры с УЕФА, чтобы допустили всех, не обращая внимания на паспорт, возраст и так далее. Чтобы любой спортсмен был в равных условиях, конфликтов в мире много, к сожалению. Уверен, что это наша промежуточная победа, это первый шаг к восстановлению российских футболистов на международной арене», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой. С тех пор РФС регулярно ведет переговоры с футбольными организациями на предмет возвращения команд в еврокубки.

источник: «Спорт-Экспресс»
Петржела назвал Соболева сумасшедшим, который заявил, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы
Московский клуб был отстранён от еврокубка в сезоне-2021/2022.
26.09.2023 18:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Непомнящий считает, что сборную России ожидает тяжёлый матч с Камеруном
Национальные команды проведут встречу 12 октября.
26.09.2023 17:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
УЕФА назвал срок отстранения взрослых команд и клубов из России
Ранее исполком организации призвал допустить до турниров футболистов до 17 лет.
26.09.2023 17:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент УЕФА назвал дискриминацией отстранение сборной России до 17 лет от турниров
Зимой прошлого года организация наложила запрет на российские национальные команды в участии в международных соревнованиях.
26.09.2023 16:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
УЕФА назвал место проведения Суперкубка в 2024 году
УЕФА назвал место проведения Суперкубка в 2024 году
Решение принято на исполкоме.
26.09.2023 16:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Исполком УЕФА выступил с предложением допустить сборную России до 17 лет до международных турниров
Исполком УЕФА выступил с предложением допустить сборную России до 17 лет до международных турниров
С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
26.09.2023 16:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сотрудники полиции предотвратили теракт на матче «ПСЖ» – «Марсель»
Встреча прошла в Париже, 24 сентября.
26.09.2023 16:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.