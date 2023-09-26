В Госдуме оценили идею исполкома УЕФА допустить сборные России до 17 лет до международных турниров

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу того, что исполком УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров на условиях нейтрального статуса.

«Это положительная новость. Допуск юниоров — это хороший знак для нашего российского футбола. Есть повод продолжать переговоры с УЕФА, чтобы допустили всех, не обращая внимания на паспорт, возраст и так далее. Чтобы любой спортсмен был в равных условиях, конфликтов в мире много, к сожалению. Уверен, что это наша промежуточная победа, это первый шаг к восстановлению российских футболистов на международной арене», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой. С тех пор РФС регулярно ведет переговоры с футбольными организациями на предмет возвращения команд в еврокубки.