Непомнящий считает, что сборную России ожидает тяжёлый матч с Камеруном

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна.

«Камерун — вполне достойный соперник. У них почти все игроки в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других не будет точно! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьёзный соперник. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжёлый матч, уверен в этом», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.