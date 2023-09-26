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Непомнящий считает, что сборную России ожидает тяжёлый матч с Камеруном

Национальные команды проведут встречу 12 октября.
26 сентября 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна.

«Камерун — вполне достойный соперник. У них почти все игроки в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других не будет точно! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьёзный соперник. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжёлый матч, уверен в этом», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

источник: Чемпионат.com
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