Петржела назвал Соболева, который заявил, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы, сумасшедшим

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал заявление нападающего «Спартака» Александра Соболева по поводу того, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы, если бы команду не отстранили от еврокубков.

Ранее 26-летний футболист высказал своё предположение, что столичная команда завоевала бы титул ЛЕ в том случае, если продолжила участие в турнире.

«У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень — Лига конференций, это максимум! Там они могут какие‑то команды обыгрывать. Соболев — сумасшедший человек, потому что несёт полную чушь», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В сезоне-2021/2022 «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места группы С, участниками которой также являлись «Легия», «Наполи» и «Лестер». В 1/8 финала турнира москвичи должны были встретиться с «Лейпцигом», однако в марте 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от международных турниров.