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Стало известно, какие иностранцы могут принять участие в ретроматче между ЦСКА и «Локомотивом»

Встреча ветеранов московских клубов запланирована на ноябрь.
26 сентября 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, какие бывшие иностранные футболисты готовы сыграть в ретроматче между ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в игре могут принять участие бывшие игроки армейцев в лице Даниэля Каравльо, Иржи Ярошика, Элвира Ярошика и Чиди Одиа. Сообщается, что со стороны железнодорожников могут выступить Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе.

Российский футбольный союз планирует провести ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА в ноябре текущего года. Игра будет посвящена в честь «Золотого матча» команд в 2002 году. В том сезоне клубы вынуждены были провести дополнительную встречу в национальном первенстве в связи с равенством очков в турнирной таблице. Победу в итоге одержали красно-зелёные (1:0) и впервые стали чемпионами России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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