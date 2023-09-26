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Сборные России до 17 лет могут принять участие в отборе на Евро-2024

Отборочный турнир стартует в среду, 27 сентября.
26 сентября 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Юношеские мужские и женские национальные команды России имеют возможность выступить в квалификационном этапе чемпионата Европы 2024 года.

Сегодня, 26 сентября, исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований в нейтральном статусе. Руководство спортивной организации также сообщило, что команды из России могут вернуть в турниры, в которых уже состоялась жеребьёвка.

Таким образом, сборные России до 17 лет среди мужчин и женщин имеют право рассчитывать на выступление в отборочном раунде на Евро-2024.

Напомним, что первые матчи квалификации на мужской чемпионат Европы 2024 года состоятся завтра, 27 сентября.

источник: UEFA (УЕФА)
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