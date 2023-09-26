Форвард Гонсалес продлил контракт с «Фиорентиной» до 2028 года

«Фиорентина» объявила о продлении соглашения с нападающим Николасом Гонсалесом. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Как утверждают источник, 25-летний футболист продлил контракт с «фиолетовыми» на пять лет и получил повышение заработной платы.

Гонсалес присоединился к «Фиорентине» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Винченцо Итальяно он сыграл семь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.