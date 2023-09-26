Горан Попов заявил, что Милевский оказался в больнице, потому что «пил каждый день после начала СВО»

Экс-защитник киевского «Динамо» Горан Попов рассказал про состояние бывшего одноклубника Артема Милевского.

«Читал, что Артем уже пять дней находится в больнице. У нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, ему будет плохо. Надо его вылечить. Главное, чтобы он не продолжал пить», - приводит «РБ-Спорт» слова Попова.

Милевский завершил карьеру в 2021 году, больше всего матчей в своей клубной карьере форвард провел в составе киевского «Динамо» – на его счету 82 забитых мяча и 54 ассиста в 241 матче. За сборную Украины нападающий отыграл 50 встреч, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.