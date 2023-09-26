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УЕФА оставил без комментариев возможный допуск России к отбору на юношеский Евро-2024

Ранее исполком организации призвал допустить российские национальные команды до 17 лет до международных соревнований.
26 сентября 2023 19:47
автор: Глеб Шевяков

Представители УЕФА оставили без ответа вопрос о возможном участии сборных России в отборочном раунде к юношескому чемпионату Европы 2024 года.

Сегодня, 26 сентября, исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований в нейтральном статусе. Руководство спортивной организации также сообщило, что команды из России могут вернуть в турниры, в которых уже состоялась жеребьёвка.

«У нас нет комментариев помимо тех, которые были размещены на официальных ресурсах сегодня», — приводит заявление пресс‑службы УЕФА «Матч ТВ».

Напомним, что первые матчи квалификации на мужской чемпионат Европы 2024 года состоятся завтра, 27 сентября. Основной футбольный турнир пройдёт на Кипре.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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