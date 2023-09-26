ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Щербаченко считает логичной победу «Краснодара» над «Уралом»

Встреча завершилась со счётом 2:0.
26 сентября 2023 19:56
автор: Александр Кожевников

Экс-тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко высказался о победе «Краснодара» над «Уралом» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Краснодар» провел матч качественно. Может, в первом тайме он смотрелся неброско, зато уверенно, понимая, что он делает на футбольном поле. По-моему, «Урал» до 70-й минуты не наносил ударов по воротам и не имел даже подходов. Екатеринбургская команда скрипела на всех участках в обороне, и результат получился логичный», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 21 очко после девяти туров.

В следующем матче южане сыграют с «Рубином». Игра состоится 30 сентября.

источник: «Евро-футбол.ру»
Агбонлахор не понимает большие траты «Челси» на трансферы, учитывая игру команды
В данный момент лондонцы занимают 14-е место в таблице АПЛ.
26.09.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
УЕФА оставил без комментариев возможный допуск России к отбору на юношеский Евро-2024
Ранее исполком организации призвал допустить российские национальные команды до 17 лет до международных соревнований.
26.09.2023 19:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Горан Попов заявил, что Милевский оказался в больнице, потому что «пил каждый день после начала СВО»
У экс-футболиста проблемы с алкоголем.
26.09.2023 19:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард Гонсалес продлил контракт с «Фиорентиной» до 2028 года
Аргентинец выступает за итальянскую команду на протяжении двух лет.
26.09.2023 19:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборные России до 17 лет могут принять участие в отборе на Евро-2024
Отборочный турнир стартует в среду, 27 сентября.
26.09.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какие иностранцы могут принять участие в ретроматче между ЦСКА и «Локомотивом»
Встреча ветеранов московских клубов запланирована на ноябрь.
26.09.2023 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петржела назвал Соболева, который заявил, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы, сумасшедшим
Московский клуб был отстранён от еврокубка в сезоне-2021/2022.
26.09.2023 18:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.