Щербаченко считает логичной победу «Краснодара» над «Уралом»

Экс-тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко высказался о победе «Краснодара» над «Уралом» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Краснодар» провел матч качественно. Может, в первом тайме он смотрелся неброско, зато уверенно, понимая, что он делает на футбольном поле. По-моему, «Урал» до 70-й минуты не наносил ударов по воротам и не имел даже подходов. Екатеринбургская команда скрипела на всех участках в обороне, и результат получился логичный», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 21 очко после девяти туров.

В следующем матче южане сыграют с «Рубином». Игра состоится 30 сентября.