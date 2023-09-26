Агбонлахор не понимает большие траты «Челси» на трансферы, учитывая игру команды

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферную политику «Челси», учитывая выступление клуба в нынешнем сезоне.

В 6-м туре АПЛ «пенсионеры» потерпели поражение от «Астон Виллы» со счётом 0:1.

«Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха. Смотришь на состав лондонской команды и думаешь — на что они потратили миллиард евро? 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила хавбеков «Челси». Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», – приводит слова Агбонлахора Football.London.

После шести сыгранных матчей «Челси» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионате Англии, набрав пять очков.