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Колосков назвал команду, которая показывает лучший футбол в текущем сезоне РПЛ

По мнению 82-летнего функционера, это не «Зенит» и не «Краснодар».
26 сентября 2023 20:30
автор: Глеб Шевяков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что «Крылья Советов» демонстрируют лучший футбол в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

«Сейчас «Крылья» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, все через пас. Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После девяти сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина на своём поле примут «Спартак» (1 октября).

источник: «РБ-Спорт»
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