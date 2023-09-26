Колосков назвал команду, которая показывает лучший футбол в текущем сезоне РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что «Крылья Советов» демонстрируют лучший футбол в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

«Сейчас «Крылья» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, все через пас. Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После девяти сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина на своём поле примут «Спартак» (1 октября).