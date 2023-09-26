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Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Камеруном и Кенией

Игры пройдут в октябре нынешнего года.
26 сентября 2023 20:42
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу того, что национальная команда России проведёт товарищеские матчи со сборными Камеруна и Кении.

«Сейчас не стоит вопрос уровня соперников. Надо играть с теми, кого РФС смог найти, и сказать этим командам спасибо. Нужно проверять наших футболистов на международном уровне и дать молодым игрокам, которые в ближайшие годы будут определять судьбу сборной, получить необходимый опыт», — приводит слова бывшего футболиста «Спорт день за днем».

Очный контрольный матч сборной России с национальной командой Камеруна запланирован на 12 октября. А 16 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с кенийской сборной в Турции.

источник: «Спорт день за днем»
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