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Талалаев назвал разницу между медийным и профессиональным футболом

2DROTS дошли до 1/32 финала Кубка страны.
26 сентября 2023 20:45
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, в чём заключается разница между медийным и профессиональным футболом

«Медийный и профессиональный футбол — две большие разницы. Случайно на выезде включил игру медийной команды, был финал, играл клуб Дмитрия Кузнецова 2Drots. Больше тайма его команда провела вдесятером, и, забив два мяча, выиграла.

Вот показатель того, что профессиональный футболист и тренер за счёт понимания футбола, правильного разбивания темпа соперника и нужной расстановки довел игру до победы», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Ранее медийный клуб 2DROTS в рамках Пути регионов Кубка России прошёл «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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