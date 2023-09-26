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Сборная Англии не будет играть с юношескими командами России в случае их допуска на турниры

Ранее исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований.
26 сентября 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков

Английская футбольная ассоциация сообщила, что сборные откажутся от выступлений в матчах с юношескими национальными командами России в том случае, если они будут допущены до международных соревнований.

Сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований в нейтральном статусе. Руководство спортивной организации также сообщило, что команды из России могут вернуть в турниры, в которых уже состоялась жеребьёвка.

«Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА. Наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд», – приводит заявление ассоциации The Times.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.

источник: The Times
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