Букайо Сака рискует пропустить ближайшие матчи «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Букайо Сака выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра. Об этом сообщает BBC.
По информации источника, 22-летний футболист получил повреждение по ходу матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 24 сентября.
Главный тренер лондонский команды Микель Артета заявил, что англичанин с большей вероятностью не сыграет с «Борнмутом» 30 сентября.
В дальнейшем «пушкари» сыграют против «Ланса» в Лиге чемпионов (3 октября) и «Манчестер Сити» в рамках национального первенства (8 октября).
Сака является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне за команду Артеты он провёл восемь матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 120 миллионов евро.