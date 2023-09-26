ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Букайо Сака рискует пропустить ближайшие матчи «Арсенала»

8 октября «канониры» встретятся с «Манчестер Сити».
26 сентября 2023 21:24
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Арсенала» Букайо Сака выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, 22-летний футболист получил повреждение по ходу матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 24 сентября.

Главный тренер лондонский команды Микель Артета заявил, что англичанин с большей вероятностью не сыграет с «Борнмутом» 30 сентября.

В дальнейшем «пушкари» сыграют против «Ланса» в Лиге чемпионов (3 октября) и «Манчестер Сити» в рамках национального первенства (8 октября).

Сака является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне за команду Артеты он провёл восемь матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 120 миллионов евро.

источник: BBC
«Это первая ласточка». Тренер сборной России – о допуске юношеской команды до турниров
Ранее исполком УЕФА выступил с предложением разрешить российским национальным командам до 17 лет участвовать в международных соревнованиях.
26.09.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Англии не будет играть с юношескими командами России в случае их допуска на турниры
Ранее исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований.
26.09.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Талалаев назвал разницу между медийным и профессиональным футболом
2DROTS дошли до 1/32 финала Кубка страны.
26.09.2023 20:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Камеруном и Кенией
Игры пройдут в октябре нынешнего года.
26.09.2023 20:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Колосков назвал команду, которая показывает лучший футбол в текущем сезоне РПЛ
По мнению 82-летнего функционера, это не «Зенит» и не «Краснодар».
26.09.2023 20:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кузнецов рассказал о подготовке 2DROTS к матчу с «Химками» в Кубке России
Медийный клуб проведёт встречу с командой Первой лиги в четверг, 28 сентября.
26.09.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агбонлахор не понимает большие траты «Челси» на трансферы, учитывая игру команды
В данный момент лондонцы занимают 14-е место в таблице АПЛ.
26.09.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.