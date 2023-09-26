ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голы Ламелы и Сусо помогли «Севильи» разгромить «Альмерию» в Ла Лиге

Севильцы отправили три мяча в ворота соперника ещё в первом тайме.
26 сентября 2023 21:55
автор: Глеб Шевяков

«Севилья» дома одержала победу над «Альмерией» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили Юссеф Эн-Несири (7-я минута), Доди Лукебакио (8), Сусо (38), Эрик Ламела (51) и Кике Салас (90+2). Гости ответили забитым мячом Луиса Суареса, который реализовал пенальти на 71-й минуте.

После шести проведённых матчей «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков. «Альмерия» с двумя очками располагается на последней, 20-й строчке.

Ла Лига.

7-й тур.

«Севилья» – «Альмерия» – 5:1 (3:0)

Голы: Эн-Несири, 7. Лукебакио, 8. Сусо, 38. Ламела, 51. Салас, 90+2 – Суарес, 71 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
«Рома» рассчитывает подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Санчо
Ранее англичанин поссорился с наставником манкуниацев и потерял место в составе.
26.09.2023 22:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Захарова высказалась о бойкоте англичанами футбольных турниров на фоне допуска россиян
Захарова высказалась о бойкоте англичанами футбольных турниров на фоне допуска россиян
Ранее исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований.
26.09.2023 22:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это первая ласточка». Тренер сборной России – о допуске юношеской команды до турниров
УЕФА допустил российских футболистов до 17 лет до международных соревнований.
26.09.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Букайо Сака рискует пропустить ближайшие матчи «Арсенала»
8 октября «канониры» встретятся с «Манчестер Сити».
26.09.2023 21:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Англии не будет играть с юношескими командами России в случае их допуска на турниры
Ранее исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований.
26.09.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Талалаев назвал разницу между медийным и профессиональным футболом
2DROTS дошли до 1/32 финала Кубка страны.
26.09.2023 20:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Камеруном и Кенией
Игры пройдут в октябре нынешнего года.
26.09.2023 20:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.