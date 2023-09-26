Голы Ламелы и Сусо помогли «Севильи» разгромить «Альмерию» в Ла Лиге

«Севилья» дома одержала победу над «Альмерией» в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей голы забили Юссеф Эн-Несири (7-я минута), Доди Лукебакио (8), Сусо (38), Эрик Ламела (51) и Кике Салас (90+2). Гости ответили забитым мячом Луиса Суареса, который реализовал пенальти на 71-й минуте.
После шести проведённых матчей «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков. «Альмерия» с двумя очками располагается на последней, 20-й строчке.
Ла Лига.
7-й тур.
«Севилья» – «Альмерия» – 5:1 (3:0)
Голы: Эн-Несири, 7. Лукебакио, 8. Сусо, 38. Ламела, 51. Салас, 90+2 – Суарес, 71 (пенальти).
источник: «Советский спорт»