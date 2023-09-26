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Захарова высказалась о бойкоте англичанами футбольных турниров на фоне допуска россиян

Ранее исполком УЕФА призвал допустить российские сборные до 17 лет до международных соревнований.
Захарова высказалась о бойкоте англичанами футбольных турниров на фоне допуска россиян
26 сентября 2023 22:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделился мнением по поводу того, что Английская футбольная ассоциация намерена бойкотировать соревнования, в которых примут участие российские футболисты до 17 лет.

Во вторник, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА призвал допустить российские юношеские национальные команды (U-17) до международных турниров в нейтральном статусе.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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