Захарова высказалась о бойкоте англичанами футбольных турниров на фоне допуска россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделился мнением по поводу того, что Английская футбольная ассоциация намерена бойкотировать соревнования, в которых примут участие российские футболисты до 17 лет.

Во вторник, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА призвал допустить российские юношеские национальные команды (U-17) до международных турниров в нейтральном статусе.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.