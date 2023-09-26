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«Рома» рассчитывает подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Санчо

Ранее англичанин поссорился с наставником манкуниацев и потерял место в составе.
26 сентября 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков

«Рома» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Il Romanista.

По информации источника, в сделке лично заинтересован главный тренер римской команды Жозе Моуринью и просит руководство «волков» подписать 23-летнего футболиста.

Ранее у английского игрока возник конфликт с наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом из-за чего он потерял место в основном составе и возможности тренироваться с командой.

Санчо присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду тен Хага он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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