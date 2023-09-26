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Экс-голкипер «Факела» рассказал о своей зарплате: удивил футболиста Второй лиги

Не всегда РПЛ лучше команд из низших дивизионов.
26 сентября 2023 23:04
автор: Максим Скороходов

Бывший вратарь «Факела» Алексей Городовой, выступающий в данный момент за «Родину», рассказал, какую зарплату получил в клубе из Воронежа.

«Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-Лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ», - приводит Sport24.ru слова Городового.

Голкипер выступал за «Факел» с января 2022-го по июль 2023 года, пропустив 33 гола в 24 играх и шесть раз сыграв «на ноль».

источник: Sport24.ru
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