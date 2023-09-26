Гладилин сравнил защитника «Спартака» Бабича с Неманьей Видичем

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Валерий Гладилин считает, что защитник «Спартака» Срджан Бабич способен повторить путь соотечественника Неманьи Видича в стане красно-белых.

27-летний футболист присоединился к столичной команде в прошедшее межсезонье и с тех пор сыграл три встречи, забив один гол.

«Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор. Здесь он станет ведущим игроком и уедет. Не надо в этом сомневаться. Если Срджан в РПЛ будет хорошо играть, он переберется в топ‑5 европейских чемпионатов. Любой футболист к этому стремится. Бабич усилил команду, составил конкуренцию. Конкуренция качественных футболистов – это всегда хорошо», – приводит слова 71-летнего специалиста «РБ Спорт».

Видич играл в составе «Спартака» с 2004 по 2006 года, а затем заключил контракт с «Манчестер Юнайтед», за который выступал на протяжении восьми лет. Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году.