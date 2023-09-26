ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Филимонов рассказал, какой российский вратарь его приятно удивил в текущем сезоне

Бывший футболист назвал игрока, который является не основным голкипером своей команды.
26 сентября 2023 23:25
автор: Глеб Шевяков

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением по поводу того, кто является лучшим российским голкипером в данный момент.

«У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещё тренирую голкиперов в «Народной команде». С ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших не смогу. Единственный, кто меня приятно удивил, — это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!» — приводит слова Филимонова RT.

Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне за команду Владимира Ивича он сыграл четыре матча, пропустил семь голов и сохранил ворота «сухими» в одной встрече. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

В сентябре он провёл одну товарищескую игру за сборную России.

источник: «RT на русском»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.
27.09.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Представлен рейтинг лучших голкиперов XXI века по версии FourFourTwo
Лидером топа стал футболист недавно завершивший карьеру.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Бывший игрок «Милана» руководил национальной командой более 5 лет.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ
Клуб идёт на втором месте в таблице.
26.09.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Филимонов объяснил частые ошибки вратарей «Спартака»
Вина в том числе на Гильермо Абаскале.
26.09.2023 23:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» разгромила «Пройссен Мюнстер» и вышла во второй раунд Кубка Германии
Чемпион не испытал никаких проблем.
26.09.2023 23:43
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Гол Милика принёс «Ювентусу» победу над «Лечче» в 6-м туре Серии А
Гол Милика принёс «Ювентусу» победу над «Лечче» в 6-м туре Серии А
Игра прошла в Турине.
26.09.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.