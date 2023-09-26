Филимонов рассказал, какой российский вратарь его приятно удивил в текущем сезоне

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением по поводу того, кто является лучшим российским голкипером в данный момент.

«У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещё тренирую голкиперов в «Народной команде». С ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших не смогу. Единственный, кто меня приятно удивил, — это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!» — приводит слова Филимонова RT.

Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне за команду Владимира Ивича он сыграл четыре матча, пропустил семь голов и сохранил ворота «сухими» в одной встрече. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

В сентябре он провёл одну товарищескую игру за сборную России.