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Гол Милика принёс «Ювентусу» победу над «Лечче» в 6-м туре Серии А

Игра прошла в Турине.
Гол Милика принёс «Ювентусу» победу над «Лечче» в 6-м туре Серии А
26 сентября 2023 23:41
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Ювентус» на своём поле минимально обыграл «Лечче» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «бьянконери».

Автором единственного забитого мяча стал нападающий туринской команды Аркадиуш Милик, который поразил ворота гостей на 57-й минуте матча.

В компенсированное время жёлто-красные остались в меньшинстве, так как с поля был удалён Мохаммед Када (90+3).

Таким образом, «Ювентус» поднимается на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков после шести сыгранных матчей. «Лечче» опускается на четвёртую строчку, имея в своём активе 11 баллов.

1 октября подопечные Массимилиано Аллегри отправятся в гости к «Аталанте», днём ранее «салентийцы» сыграют дома против «Наполи».

Серия А.

6-й тур.

«Ювентус» – «Лечче» – 1:0 (0:0)

Гол: Милик, 57.

Удаление: Када, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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