Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего внештатного советника экс-футболиста Андрея Шевченко. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В его послужном списке 17 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Украины, «скудетто» в сезоне-2003/2004, победа в Лиге чемпионов (2002/2003), Суперкубок УЕФА (2003).

В 2004 году Шевченко выиграл «Золотой мяч». По окончании карьеры тренировал сборную Украины (2016 – 2021) и «Дженоа» (2021 – 2022). С ноября 2022 года бывший спортсмен занимает должность вице-президента НОК Украины.