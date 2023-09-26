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Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником

Бывший игрок «Милана» руководил национальной командой более 5 лет.
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
26 сентября 2023 23:55
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего внештатного советника экс-футболиста Андрея Шевченко. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». В его послужном списке 17 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Украины, «скудетто» в сезоне-2003/2004, победа в Лиге чемпионов (2002/2003), Суперкубок УЕФА (2003).

В 2004 году Шевченко выиграл «Золотой мяч». По окончании карьеры тренировал сборную Украины (2016 – 2021) и «Дженоа» (2021 – 2022). С ноября 2022 года бывший спортсмен занимает должность вице-президента НОК Украины.

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