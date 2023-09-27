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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги

«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
27 сентября 2023 00:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Манчестере (Англия) завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в которой встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Счёт в матче был открыт на 21-й миунте усилиями Алехандро Гарначо. Через шесть минут Каземиро удвоил преимущество хозяев поля в счёте.

На 55-й минуте в ворота «Кристал Пэлас» был забит третий мяч - Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. Этот гол стал последним в матче.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд турнира.

источник: «Советский спорт»
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