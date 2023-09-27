Нападающий «Наполи» Осимхен может подать иск в суд на клуб из-за видеоролика

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может подать иск в суд против своей команды.

Напомним, что пресс-служба неаполитанского клуба опубликовала видео, как 24-летний футболист выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его (0:0).

Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на агента футболиста Роберто Кальенду, Виктор может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический ролик в соцсетях унижает его имидж.

«Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.

В текущем сезоне нигериец провёл шесть матчей, в которых забил три гола.