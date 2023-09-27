ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хави раскритиковал игроков «Барселоны» после матча с «Мальоркой»

Каталонская команда не знает поражений в новом сезоне.
27 сентября 2023 08:57
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре команды с «Мальоркой» в 7-м туре чемпионата Испании.

Отметим, что встреча Ла Лиги завершилась вничью со счётом 2:2.

«Мы слишкoм много дарили. Допустили нехарактeрные для нас ошибки… У нaс были моменты, но вернуться в игру былo очень сложно. Мы создали дoстаточно моментов, которые, как правило, привoдили к победе, но две наши собствeнные ошибки стоили нам побeды», - приводит Marca слова Хави.

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 17 очками.

источник: Marca
Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг величайших наставников.
27.09.2023 09:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном
Национальные команды проведут встречу 12 октября.
27.09.2023 09:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Колыванов — об уровне РПЛ: всегда хочется видеть иностранцев высокого класса
Весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.
27.09.2023 08:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Наполи» Осимхен может подать иск в суд на клуб из-за видеоролика
Футболист стал чемпионом Италии в составе команды в минувше сезоне.
27.09.2023 08:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.
27.09.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Представлен рейтинг лучших голкиперов XXI века по версии FourFourTwo
Лидером топа стал футболист недавно завершивший карьеру.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Бывший игрок «Милана» руководил национальной командой более 5 лет.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.