Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном

Сегодня, 27 сентября, стало известно о том, что экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О будет присутствовать на товарищеском матче между Россией и Камеруном.

Об этом сообщило издание Sport24.

Информацию подтвердил генсек Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан:

«Самюэль Это’О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не так ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», — заявил Джунан в интервью Sport24.

Контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.