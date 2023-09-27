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Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг величайших наставников.
27 сентября 2023 09:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 сентября, авторитетный футбольный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Первое место занял сэр Алекс Фергюсон, тренировавший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013-й год. За этот период он 13 раз стал победителем АПЛ и дважды выиграл Лигу чемпионов.

На второй строчке расположился представитель Нидерландов Ринус Михелс, который считается изобретателем тотального футбола. Его ученик Йохан Кройфф занял в рейтинге третье место. Среди представителей СССР наиболее высокую позицию занял Валерий Лобановский, расположивший на девятой строчке.

Среди действующих специалистов лучшим стал Пеп Гвардиола, занявший пятое место.


1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройфф;
4. Билл Шенкли;
5. Пеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский;
12. Жозе Моуринью;
17. Карло Анчелотти;
29. Юрген Клопп.

источник: FourFourTwo
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