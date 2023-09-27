Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола

Сегодня, 27 сентября, авторитетный футбольный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Первое место занял сэр Алекс Фергюсон, тренировавший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013-й год. За этот период он 13 раз стал победителем АПЛ и дважды выиграл Лигу чемпионов.

На второй строчке расположился представитель Нидерландов Ринус Михелс, который считается изобретателем тотального футбола. Его ученик Йохан Кройфф занял в рейтинге третье место. Среди представителей СССР наиболее высокую позицию занял Валерий Лобановский, расположивший на девятой строчке.

Среди действующих специалистов лучшим стал Пеп Гвардиола, занявший пятое место.



1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Пеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский;

12. Жозе Моуринью;

17. Карло Анчелотти;

29. Юрген Клопп.