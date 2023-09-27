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Нападающий «Локомотива» Сарвели заявил, что легко смог бы прожить на 50 тысяч рублей

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.
27 сентября 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах.

Отметим, что 25-летний футболист перешёл в стан железнодорожников перед началом сезона.

«Трачу ли я в месяц бoльше 500 000 рублей? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы один месяц прожить на зарплату в 50 тысяч рублей?Да. Это вeдь легко. Это лeгкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. На что трaчу деньги? На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три рaза в год», - ответил Сарвели в проекте «РБ Спорт» «Детектор лжи».

В текущем сезоне Владислав провёл пять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

источник: «РБ-Спорт»
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